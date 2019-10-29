Son dakika: İstanbul'da bir dönem sona eriyor! İBB Eminönü'deki balık-ekmek teknelerini kaldırıyor |Video

İstanbul'da bir dönem sona eriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kira sözleşmesi sona eren Eminönü'ndeki balık-ekmek teknelerini kaldırma kararı aldı. Eyüp tarafında kalan 3 teknenin işletmecine belediye tarafında ihtarname gönderildi. İhtarnamede 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren balık-ekmek teknelerinin kaldırılacağı bildirildi. Vatandaşlar ve bölge esnafı İBB'nin bu kararına tepki gösterdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Eminönü'nde vatandaşlara mikrofonları uzattı. Almanya'dan geldiğini ifade eden bir vatandaş İBB'nin bu kararına "Kaldırılmamasını istiyoruz. Müsaade etmiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Fransa'da geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise "İstanbul'a düğün için geldim. Burası çok güzel bir yer. Buraya balık ekmek yemek için geldim. Kaldırılmasını istemiyorum" dedi.

Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke, "1 Kasım itibariyle sözleşmemizin iptal edileceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emlak daire başkanlığından aldığımız yazı ile teknelerimizin kaldırılacağını, işimize son verileceğini, kaldırmazsak polis zoru ile kaldırılacağımız tebligatı bize ulaştı" dedi.

"TEBLİGATIN ESNAFA GÖNDERİLDİĞİNİ İFADE ETTİ"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, Eminönü'nde balık ekmek satan son 3 tekneyi kaldırma kararı tartışma yarattı.



Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke tebligatla ilgili açıklama yaptı.



"1 Kasım itibariyle sözleşmemizin iptal edileceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emlak daire başkanlığından aldığımız yazı ile teknelerimizin kaldırılacağını, işimize son verileceğini, kaldırmazsak polis zoru ile kaldırılacağımız tebligatı bize ulaştı" diyen İlke, "Yaptığımız görüşmelerde bunun genel bir uygulama olduğunu, bir çok kuruluşa gittiğini duyduk. Fakat devlet yetkilileri ile ve en sonunda sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızla dün akşam bir etkinlikte karşılaştık. Gerek kendi partisi, gerek kendisini tanıyan isimlerden aldığımız izlenim şu; Bunun 100 yıllık bir sektör olduğunu, bize diğer sektörlere davrandığı gibi davranılmaması gerektiğini ve buradaki insanların mağdur edilmeyeceğini ve bunun genel bir uygulama olduğunu, tebligatın bir çok esnafa gönderildiğini kendileri ifade etti" diye konuştu.

"1800'LÜ YILLARDAN BERİ BURANIN GELENEĞİ OLMUŞ"



Arif Hikmet İlke, "Böyle bir şey olabilir mi? Ben devletin kiracısıyım. Daha önceden 9 tekneydik, daha sonra 3 tekne olarak ortaklı bir proje yaptık. Belediyenin kendi inisiyatifinde olan bir projesi, uygulaması olabilir. Biz bunun karşılığında Ekrem Bey biliyorsunuz yakın zamanda burada bir sel felaketi olduğunda geldi, esnaf ile ilgilendi. Kişinin aynasıdır, sözüne bakılmaz. Ben Ekrem Bey'in ortaya koyduğu siyasi söylemlerle bu icraatların uyuşmadığını ve hatta kendi partisinden ve büyükşehir yetkililerinden görüştüğüm kişiler de, bunun altında imzasının olmayacağını onun prensiplerine uymadığını, bizimle diyalog ile bunun çözüleceğini söylediler. Büyükşehir Belediyesi'nden çatlak sesler de geliyor. Bununla yüzleşeceğiz. Devlet çıkın derse o gün buraya polis geldiğinde çıkacağız, bir tane polisin bile gelmesine gerek yok. 1800'lü yıllardan beri buranın geleneği olmuş, buna hassasiyetle özenle duran bir sektörün temsilcisiyiz. Tabii burnumuza rant kokuları da geliyor. Bence bundan en çok rahatsız olacak Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem beyin kendisidir. Ekrem beyin kendisi de çünkü bununla mücadele ettiğini söylüyor. Biz bir çok uygulamalar ile karşı karşıya kaldık, sorunlarımız çözüldü. İBB'nin burada bir projesi olabilir. Buna saygı duyacağız ama karşılıklı diyalog ile. Kurum ve kuruluşlardaki yetkililerin bizi muhatap alacağına inanıyorum. Buna inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Eminönü'nde balık-ekmek satışı yapılan tekneler ile ilgili önemli bir karar alındığı ortaya çıktı. İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 18 Ekim'de Galata Köprüsü ile TURYOL İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname gönderdi.

Yazıda, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedildi. İBB yazısında, anılan yerlerin boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslimi istendi. Yazıda, aksi bir durumda söz konusu yerlerin polis zoru ile boşaltılacağı bildirildi.

İBB'DEN BALIK-EKMEK TEKNELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Konu ile ilgili İBB kaynakları ise, şu açıklamayı yaptı:

Tarihi yarımada ile ilgili bütüncül bir proje geliştiriliyor. Eminönü de bu projenin bir parçası. Orada, tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu. Şunun bilinmesi gerekir ki, o bölgede mevcut kiracılar gidecek yerine başka kiracılar gelecek şeklinde bir durum söz konusu değil.

YILLIK 900 BİN TL KİRA ÖDÜYOR

İhtarnameye konu bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler 2007'den beri İBB ile muhataptı. Üç tekne için İBB'ye her yıl kasım ayında 900 bin TL'lik kira ödemesi yapılıyor. Bu teknelerde 150 kişi çalışıyor.