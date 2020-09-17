Son dakika: HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten talebi

Son dakika haberleri... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiltere'de olduğu belirtilen ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan eski milletvekili HDP'li Osman Baydemir'in iadesi ve kırmızı bülten çıkarılması için talepname hazırladı. Savcılıkça hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye olma" suçundan soruşturma açılan ve yurt dışında olduğu değerlendirilen Osman Baydemir ile ilgili hazırlanan Kırmızı Bülten talebi ve İade Talepnamesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi.