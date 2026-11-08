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İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atacak! COP31 Zirvesi için geri sayım başladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atacak! COP31 Zirvesi için geri sayım başladı

Dünyanın en önemli çevre ve iklim zirvelerinden biri olan 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 9 Kasım'da Antalya'da başlıyor. İklim değişikliğiyle mücadele ve çevre sorunlarının ele alınacağı zirve öncesinde gözler Antalya'ya çevrildi. Peki, COP31 kapsamında hangi konular gündeme gelecek ve zirvede hangi başlıklar öne çıkacak? Organizasyona ilişkin hazırlıkları ve son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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