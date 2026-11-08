Sibirya soğukları Türkiye'ye giriş yaptı! 18 il için sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak ve fırtına alarmı

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Kar yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Peki, hangi illerde kar yağışı bekleniyor, soğuk hava dalgası ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğündeki son değerlendirmeleri ve hava durumuna ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin aktardı.