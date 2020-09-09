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Son dakika: Hatay'da orman yangını! Bakan Pakdemirli açıkladı: 93 saatin sonunda kontrol altına alındı

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Giriş: 09.09.2020 11:49
Güncelleme:09.09.2020 11:49
Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "150 KM saha içinde yeni yol açmak zorunda kaldık. 5 aracımız kaza yaptı, 15 işçimiz yaralandı." dedi. Pakdemirli, 5 gündür süren yangının kontrol altına alındığı bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "150 KM saha içinde yeni yol açmak zorunda kaldık. 5 aracımız kaza yaptı, 15 işçimiz yaralandı." dedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

93 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı.

150 km sahanın içinde yeni yol açmak zorunda kaldık. Koşulları zor olan bir arazide çalıştık.

5 aracımız kaza yaptı, 15 işçimiz hafif yaralı.

İlk 2 gün yerleşim yerlerinin tehdidini bertaraf etmek durumundaydık. Onun için biraz daha yangınla mücadelemiz biraz daha uzadı.

Kuzey batıya yüklenmemiz çok önemliydi. Çok daha erken sonuç alabilirdik. Kuzey batı tarafını geçirseydik, Belen ve Arsus ilçelerinin de ciddi risk altına girmesi söz konusu olabilirdi. Bunu da arkadaşlarımız engellemiş oldu.

Uzun süren musibetlerden hepimizin alacağı dersler var. Orman teşkilatımızın da alacağı dersler var.

İHA'ların vazgeçilmez olduğunu gördük.

Vatandaşlarımıza bir kez daha özellikle ormanlar ve ormanlık alanlarla ilgili uyarıyoruz. Ağaçların yetişmesi yıllar alıyor.

Elbette biz burayı ağaçlandıracağız. Yaban hayat da etkileniyor.

Alo 177'yi vatandaşımıza tekrar hatırlatalım.

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