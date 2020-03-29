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29.03.2020

Takviye vitamin kullanmak koronavirüsten korur mu? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Takviye gıda almak koronavirüsten (Covid-19) korur mu? Takviye vitaminlerin kullanılması ne kadar doğru? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı? Aşı ve ilaç çalışmaları ne aşamada? Farmakolog Prof.Dr.Tayfun Özbay, merak edilen soruların yanıtlarını A Haber canlı yayınında yanıtladı. Özbay, virüsten koruyan vitamin olup olmadığı sorusuna, “Herhangi bir vitamin yok. Tamamen bir koruma sağlayamazsınız ancak vücudunuzun bağışıklık sisteminin güçlü olması lazım" ifadeleriyle cevap verdi.
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