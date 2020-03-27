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27.03.2020

Koronavirüsle mücadele eden 26 dev savaşçı! İşte koronavirüs savaşçıları |Video

Koronavirüsün Çin'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da örnek olan Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu 26 önemli doktordan oluşan Bilim Kurulu gece gündüz demeden çalışıyor. Peki kim bu koronavirüs savaşçıları? İşte Türkiye'yi koronavirüsten korumak için savaşan kahramanlar...

Koronavirüsün Çin'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da örnek olan Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu 26 önemli doktordan oluşan Bilim Kurulu gece gündüz demeden çalışıyor. Peki kim bu koronavirüs savaşçıları? İşte Türkiye'yi koronavirüsten korumak için savaşan kahramanlar...

Coronavirüse karşı Türkiye’yi koruma altına alan ve gece gündüz çalışan 26 savaşçı CORONAVİRÜSE KARŞI TÜRKİYE'Yİ KORUMA ALTINA ALAN VE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 26 SAVAŞÇI

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