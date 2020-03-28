Koronavirüs salgını Türkiye'de ne zaman sona erecek? Uzman isim canlı yayında tarih verdi |Video

Yeni koronavirüs salgıyla ilgili A Haber canlı yayınında Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özen, “Türkiye’de koronavirüs salgını ne zaman sona erecek?” sorusuna rakamlarla yanıt verdi. Devletin aldığı tedbirlere yüzde yüz uyulduğu takdirde salgının 3-4 hafta içerisinde kontrol edilebilir diyen Özen, yüzde 75 uyulduğu takdirde ise bu sürenin 6 ila 8 ay sürebileceğini söyledi.