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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Koronavirüs mutasyona uğrayacak mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Virüs mutasyona uğrayacak mı?" sorusuna A Haber'de cevap verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüsün mutasyona uğramasını bekliyoruz" dedi.
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