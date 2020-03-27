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27.03.2020

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Koronavirüs mutasyona uğrayacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Virüs mutasyona uğrayacak mı?" sorusuna A Haber'de cevap verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüsün mutasyona uğramasını bekliyoruz" dedi.

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