Koronavirüs süper güçleri bozguna uğrattı! Salgın sonrası dünya nasıl olacak? Küresel aklın bir oyunu mu? |Video

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına alıp tüm insanlığın yaşamını etkiledi. Devletler ve uluslararası sistem de bu salgından yara aldı. Çin'den sonra virüs Avrupa ülkelerini vurdu. İtalya ve İspanya gibi ülkeler kabusu yaşarken Avrupa Birliği üye ülkelerine sırtını döndü. Salgın süper güçlerin çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Peki koronavirüsten sonrasının dünyası nasıl olacak? Milletlerarası sistemin çöküşü mü? Tüm bunlar küresel aklın bir oyunu olabilir mi? Tüm detaylar atv Haber Koordinatörü Murat Gener'in sunumuyla "İşin Aslı"nın yeni bölümünde...