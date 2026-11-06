Malatya'da özel çocuklara umut oldular: Turgut Özal Üniversitesi'nden anlamlı atlı terapi projesi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi, özel gereksinimli çocukların gelişimine destek veren örnek bir projeye ev sahipliği yapıyor. Merkezde uygulanan atlı terapi (hipoterapi) yöntemiyle hem Down sendromlu ve otizmli çocukların rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanıyor hem de ailelere psiko-sosyal destek veriliyor. A Haber canlı yayınına katılan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, öğrencilerin uygulama sahası olan merkezin aynı zamanda toplumsal katkı misyonuyla tüm vatandaşlara hizmet verdiğini ve otizm üzerine yürütülen çalışmaların bilimsel makale haline getirileceğini açıkladı.