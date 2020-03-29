Son dakika: Türkiye'de koronavirüs etkisi (Covid-19) ne zaman sona erecek? İç Hastalıkları Uzmanı Ziya Mocan A Haber'de açıkladı | Video

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, koronavirüs (Kovid-19) ile Türkiye’de verilen mücadele ile ilgili A Haber canlı yayınına katılarak kritik açıklamalar yaptı. Ziya Mocan, “Virüsün akciğerlere bulaşması nasıl önlenebilir? Bazı vakalarda neden yoğun bakım ihtiyacı var? Güvenli izolasyon mesafesi ne olmalı? Grip ya da soğuk algınlığından farkı ne? Virüse karşı kimler maske takmalı? Koronavirüste bulaştırıcı miktar nedir? Corona virüsün etkisini neler artıyor? Sıtma ilacı tedavi ediyor mu? Ülkemizde tedavide kullanılan ilaçlar yeterli mi? Korunmak için bir ilaç var mı? Teste girmek mi, izolasyon mu önemli? Kovid-19’a yakalanıp hastalanmamak mümkün mü?” gibi yöneltilen birçok soruya yanıt verdi. Mocan’ın açıklamalarından en öne çıkanı ise, “Getirilen ilaçlar iyi geliyor. Tedbirlere uymaya devam edersek haziran ayı bizim için güzel bir ay olacak. 2 aya bu virüsü atlatırız” şeklinde oldu.