29 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
29.03.2020

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs etkisi (Covid-19) ne zaman sona erecek? İç Hastalıkları Uzmanı Ziya Mocan A Haber'de açıkladı | Video

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, koronavirüs (Kovid-19) ile Türkiye’de verilen mücadele ile ilgili A Haber canlı yayınına katılarak kritik açıklamalar yaptı. Ziya Mocan, “Virüsün akciğerlere bulaşması nasıl önlenebilir? Bazı vakalarda neden yoğun bakım ihtiyacı var? Güvenli izolasyon mesafesi ne olmalı? Grip ya da soğuk algınlığından farkı ne? Virüse karşı kimler maske takmalı? Koronavirüste bulaştırıcı miktar nedir? Corona virüsün etkisini neler artıyor? Sıtma ilacı tedavi ediyor mu? Ülkemizde tedavide kullanılan ilaçlar yeterli mi? Korunmak için bir ilaç var mı? Teste girmek mi, izolasyon mu önemli? Kovid-19’a yakalanıp hastalanmamak mümkün mü?” gibi yöneltilen birçok soruya yanıt verdi. Mocan’ın açıklamalarından en öne çıkanı ise, “Getirilen ilaçlar iyi geliyor. Tedbirlere uymaya devam edersek haziran ayı bizim için güzel bir ay olacak. 2 aya bu virüsü atlatırız” şeklinde oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Salgın sonrası dünya nasıl olacak? Küresel aklın bir oyunu mu?
Salgın sonrası dünya nasıl olacak? Küresel aklın bir oyunu mu?
Türkiye'de korona etkisi ne zaman sona erecek?
Türkiye'de korona etkisi ne zaman sona erecek?
Koronavirüsün bir sesi olsaydı insanlığa ne derdi?
Koronavirüsün bir sesi olsaydı insanlığa ne derdi?
Hollandalı başkandan Türkçe koronavirüs mesajı
Hollandalı başkandan Türkçe "koronavirüs" mesajı
Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 oranında...
Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 oranında...
Başkan Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan görüştü
Başkan Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan görüştü
Bakan duyurdu: 'Canlı sınıf'ı devreye alıyoruz
Bakan duyurdu: 'Canlı sınıf'ı devreye alıyoruz
Başsavcılıklar harekete geçti! 372 kişiye adli işlem
Başsavcılıklar harekete geçti! 372 kişiye adli işlem
O bakan görevden alındı!
O bakan görevden alındı!
Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan koronavirüs aşısıyla ilgili çarpıcı açıklama!
Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan koronavirüs aşısıyla ilgili çarpıcı açıklama!
Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı | Video
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'deki koronavirüs tablosunu değerlendirdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'deki koronavirüs tablosunu değerlendirdi
Daha Fazla Video Göster