MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Atatürk'lü İdlib mesajı |Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmayıp tepki gösteren Devlet Bahçeli, konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Şimdi anlıyor musun niye İdlib'deyiz, niye Suriye'deyiz, niye Libya'dayız?" ifadelerini kullanarak, "Sayın Kılıçdaroğlu ve ipini ele vermiş siyasi çürükler sizin bunlara dair bir fikriniz var mıdır? Şayet varsa kimlerin hizmetkarısınız? Kimlerin hizasındasınız?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmayıp tepki gösteren Devlet Bahçeli, konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.





BİZİ DUYMUYORSAN ATATÜRK'Ü DUY

Bahçeli, "Şimdi anlıyor musun niye İdlib'deyiz, niye Suriye'deyiz, niye Libya'dayız?" ifadelerini kullanarak, "Sayın Kılıçdaroğlu ve ipini ele vermiş siyasi çürükler sizin bunlara dair bir fikriniz var mıdır? Şayet varsa kimlerin hizmetkarısınız? Kimlerin hizasındasınız? Bize değil aziz Atatürk'e kulak ver, bizi duymuyorsan bari Atatürk'ü duy. Bari muhterem hatırasına riayet et." dedi.

VAY GAFİL VAY

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Esad sözcüleri İdlib'deki mücadeleden yine rahatsızdır. Bre kalpsizler bir kez olsun milli itirazınızı seslendirin. Düşmana düşman derseniz sadece adam olursunuz. Anlaşılan şehitlerimizin acısı bile CHP yönetimini ıslah etmemiştir. CHP'li sözcüler siyasi sorumlu peşine düşecek kadar çürümüşlerdir. Bu edepsizliktir, gayri milliliktir. 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyerek küçülen müsrif CHP zihniyeti karşımızdadır. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay, demek şehitler tepesini boş tutacaksın öyle mi? Bize göre bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylerken hiç mi gocunmadın? Hainler tepemize üşüşür, zalimler milletimize musallat olur bunu da mı kavrayamadın?

"ŞEHİTLER TEPESİNDEN SEN NE ANLARSIN KILIÇDAROĞLU"

Kılıçdaroğlu ve avaneleri bir kez olsun milli itirazınızı seslendirin. Esad sözcüleri İdlib'deki mücadeleden rahatsız. Düşmana düşman derseniz sadece adam olursunuz. Her şart altında dik dururuz. Şehitlerimizin acısı bile CHP yönetimini ıslah etmemiştir. CHP siyasi rejim peşine düşmüştür. Bu edepsizdir. Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü bile başarısızlık olarak görmüşlerdir. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez. Şehitler tepesi boş kalınca zalimler yurdumuzun tepesine musallat olur bunu da mı anlayamadın. Sayın Kılıçdaroğlu senin gibilere rağmen şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Kılıçdaroğlu sen Suriye'nin muhalefet partisi değilsin. Esad'ın yancısı, rejimin kuklası değilsin. Mehmetçik katillerinin yoldaşı olamazsın. CHP'ye oy veren kardeşlerimize yazık etme, ihanet etme.

.