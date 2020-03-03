MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Şehitler tepesinden sen ne anlarsın?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler tepesi" açıklamasına sert cevap verdi. Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu senin gibilere rağmen şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Kılıçdaroğlu sen Suriye'nin muhalefet partisi değilsin. Esad'ın yancısı, rejimin kuklası değilsin." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler tepesi" açıklamasına sert cevap verdi.

Devlet Bahçeli'nin o konuşması;

VAY GAFİL VAY



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Esad sözcüleri İdlib'deki mücadeleden yine rahatsızdır. Bre kalpsizler bir kez olsun milli itirazınızı seslendirin. Düşmana düşman derseniz sadece adam olursunuz. Anlaşılan şehitlerimizin acısı bile CHP yönetimini ıslah etmemiştir. CHP'li sözcüler siyasi sorumlu peşine düşecek kadar çürümüşlerdir. Bu edepsizliktir, gayri milliliktir. 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyerek küçülen müsrif CHP zihniyeti karşımızdadır. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay, demek şehitler tepesini boş tutacaksın öyle mi? Bize göre bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylerken hiç mi gocunmadın? Hainler tepemize üşüşür, zalimler milletimize musallat olur bunu da mı kavrayamadın?

"ŞEHİTLER TEPESİNDEN SEN NE ANLARSIN KILIÇDAROĞLU"

Kılıçdaroğlu ve avaneleri bir kez olsun milli itirazınızı seslendirin. Esad sözcüleri İdlib'deki mücadeleden rahatsız. Düşmana düşman derseniz sadece adam olursunuz. Her şart altında dik dururuz. Şehitlerimizin acısı bile CHP yönetimini ıslah etmemiştir. CHP siyasi rejim peşine düşmüştür. Bu edepsizdir. Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü bile başarısızlık olarak görmüşlerdir. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez. Şehitler tepesi boş kalınca zalimler yurdumuzun tepesine musallat olur bunu da mı anlayamadın. Sayın Kılıçdaroğlu senin gibilere rağmen şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Kılıçdaroğlu sen Suriye'nin muhalefet partisi değilsin. Esad'ın yancısı, rejimin kuklası değilsin. Mehmetçik katillerinin yoldaşı olamazsın. CHP'ye oy veren kardeşlerimize yazık etme, ihanet etme.