MHP lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na elini uzatmadı! İşte çok konuşulan o anın görüntüsü |Video
İşte sosyal medyanın o çok konuştuğu fotoğraf;
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na elini uzatmadı.
34 ŞEHİDİN ARDINDAN CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER
İdlib'de Esad rejiminin düzenlediği alçak saldırı sonrası 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye 34 şehidin yasını tutarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler tepesi boş kalacak. İdlib'de ne işimiz var?" sözleri büyük tepki çekti. İdlib şehitlerimizden Piyade Uzm .Onb. Nihat Kara'nın şehit düşmeden bir gün önce attığı mesaj ortaya çıkmıştı. Şehit Kara mesajında, "Sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş rejimi, Rusya'sı. Dua edin yeter. Selametle!" ifadelerine yer verdiği görülmüştü. Şehidin bu mesajı daha gündemdeki sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri tepki çekti.
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