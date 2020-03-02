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02.03.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na elini uzatmadı! İşte çok konuşulan o anın görüntüsü |Video

Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24) memleketi Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Törene MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Türkiye 34 şehidin yasını tutarken “Şehitler tepesi boş kalacak. İdlib’de ne işimiz var?” sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu'na, MHP lideri Bahçeli elini uzatmadı. İşte o çok konuşulan karenin görüntüsü... MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ''İdlib'de ne işimiz var?'' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sergilediği tavır sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. MHP lideri, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenazesinde kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışı günün karesi oldu.

İşte sosyal medyanın o çok konuştuğu fotoğraf;


Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na elini uzatmadı.

34 ŞEHİDİN ARDINDAN CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER

İdlib'de Esad rejiminin düzenlediği alçak saldırı sonrası 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye 34 şehidin yasını tutarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler tepesi boş kalacak. İdlib'de ne işimiz var?" sözleri büyük tepki çekti. İdlib şehitlerimizden Piyade Uzm .Onb. Nihat Kara'nın şehit düşmeden bir gün önce attığı mesaj ortaya çıkmıştı. Şehit Kara mesajında, "Sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş rejimi, Rusya'sı. Dua edin yeter. Selametle!" ifadelerine yer verdiği görülmüştü. Şehidin bu mesajı daha gündemdeki sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri tepki çekti.

34 şehidin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan skandal sözler 34 ŞEHİDİN ARDINDAN CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER
Bahçeli, Kılıçdaroğluna elini uzatmadı! Dikkat çeken görüntü BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU'NA ELİNİ UZATMADI! DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

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