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30.03.2020

Mehmetçik videoyla "evde kal" çağrısı yaptı: Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın |Video

Kahraman Mehmetçik, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem." ifadesi kullanıldı.
İstanbulda koronavirüs sessizliği! Evde kalmaya devam Türkiye |Video İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ! EVDE KALMAYA DEVAM TÜRKİYE |VİDEO
Sağlık çalışanının kızı Alara Eliften Evde Kal çağrısı: “Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın, lütfen evde kalın” |Video SAĞLIK ÇALIŞANININ KIZI ALARA ELİF'TEN "EVDE KAL" ÇAĞRISI: “BENİ BABAMA KAVUŞMAKTAN MAHRUM BIRAKMAYIN, LÜTFEN EVDE KALIN” |VİDEO
Uzmanlardan gençlere evde kalın çağrısı! C vitamini tüketin, sigaradan uzak durun UZMANLARDAN GENÇLERE ''EVDE KALIN'' ÇAĞRISI! ''C VİTAMİNİ TÜKETİN, SİGARADAN UZAK DURUN''
Evde kalmak neden önemli? | Video EVDE KALMAK NEDEN ÖNEMLİ? | VİDEO
Evde spor yaparken nelere dikkat edilmeli? Yapılabilecek egzersizler neler? Nasıl beslenmeli? Uzman isimler canlı yayında anlattı |Video EVDE SPOR YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? YAPILABİLECEK EGZERSİZLER NELER? NASIL BESLENMELİ? UZMAN İSİMLER CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO
Sağlık çalışanlarından ‘evinde kal’ çağrısı |Video SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ‘EVİNDE KAL’ ÇAĞRISI |VİDEO
Koronavirüsüne karşı 14 gün kuralı nedir? İşte evde dikkat edilmesi gerekenler KORONAVİRÜSÜNE KARŞI '14 GÜN KURALI' NEDİR? İŞTE EVDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

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