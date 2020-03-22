Evde spor yaparken nelere dikkat edilmeli? Yapılabilecek egzersizler neler? Nasıl beslenmeli? Uzman isimler canlı yayında anlattı |Video

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çoğu vatandaş evden dışarı çıkmıyor. Uzmanlar evde de hareket edilmesini öneriyor. Egzersiz uzmanları Alican Kelptekin ve Ayşenur Aslıyüksek A Haber canlı yayınında evde yapılabilecek hareketleri uygulamalı olarak anlattı. Evde yapılabilecek egzersizler neler? Evde spor yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimler detayları olarak aktardı. Öte yandan Beslenme uzmanı Pınar Çoban ise bu süreçte beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri aktardı. Çok merak edilen "Virüs meyve ve sebze üzerinde barınabilir mi?" sorusunu da yanıtladı. İşte uzman isimlerden önemli uyarılar...