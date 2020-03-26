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26.03.2020

Uzmanlardan gençlere ''evde kalın'' çağrısı! ''C vitamini tüketin, sigaradan uzak durun''

Yaşlılar ve kronik hastalar koronavirüs tehdidinde yüksek risk grubunda olsa da bu ölümcül virüs gençleri hatta çocukları da hasta ediyor. Uzmanlar özellikle gençlere ısrarla ''evde kalın'' çağrısı yapıyor. Konuya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ferah Ece ve Prof. Dr. Servet Kayhan koronavirüsün akciğerde hasar bıraktığının altını çizerek gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

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