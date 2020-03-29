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29.03.2020

İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Evde kalmaya devam Türkiye |Video

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dün alınan yeni kararlar sonrası İstanbul'un sahil kenarları, meydanları boş kaldı. "Evde kal Türkiye" çağrılarına yanıt veren vatandaşlar virüs salgını önlemleri kapsamında alınan kararlar uyduğu görüldü. Son gelişmeleri A Haber muhabiri canlı yayında paylaştı.

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