Evde kalmak neden önemli? | Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgını ülkemize de sıçradı. Koronavirüs tehlikesini atlatmak için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun bir çalışma var. Yetkililer gece gündüz demeden bu hastalığı kontrol altına almanın yolunu arıyor. İlk hedef yayılmasını önlemek bu yüzden evde kalmamız isteniyor. Neden evde kalmamız önemli? Evden dışarı çıkanlar nasıl risk oluşturuyor? İşte ayrıntılar...