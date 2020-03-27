27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
27.03.2020

Sağlık çalışanının kızı Alara Elif'ten "Evde Kal" çağrısı: “Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın, lütfen evde kalın” |Video

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, “Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın” diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif vatandaşlara seslendi. Babasının, hastaları sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalıştığını söyleyen minik kız, "Sizde beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Minik Alara'dan Evde kalın çağrısı
Minik Alara'dan "Evde kalın" çağrısı
Korona akciğerleri bu hale getiriyor! İşte 3D görüntüsü
Korona akciğerleri bu hale getiriyor! İşte 3D görüntüsü
Diyanet duyurdu! Hac işlemleri için karar verildi
Diyanet duyurdu! Hac işlemleri için karar verildi
Osmanlı döneminde kuruldu! Corona ile...
Osmanlı döneminde kuruldu! Corona ile...
ÖSYM 2020 sınav takvimini güncellendi
ÖSYM 2020 sınav takvimini güncellendi
32 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır?
32 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır?
İnanılmaz olay! Kadını kaçırmaya çalıştılar
İnanılmaz olay! Kadını kaçırmaya çalıştılar
Pazarlarında koronavirüs önlemi
Pazarlarında koronavirüs önlemi
Marmaray'da koronavirüs önlemi
Marmaray'da koronavirüs önlemi
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Erdoğan tarafından açıklanmıştı! Ayağa kalkıyor
Erdoğan tarafından açıklanmıştı! "Ayağa kalkıyor"
Uykunun bağışıklık sistemi için önemi ne?
Uykunun bağışıklık sistemi için önemi ne?
Daha Fazla Video Göster