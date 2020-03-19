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LGS ve YKS sınav tarihleri ertelenecek mi? Bakan Selçuk açıkladı |Video
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve eğitim gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, milyonlarca öğrencinin merak ettiği "LGS ve YKS sınavları ertelenecek mi?" sorusunun yanıtını verdi. Bakan Selçuk, "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı" ifadelerini kullandı.
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