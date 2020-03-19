Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kritik koronavirüs önlemleri açıklaması! Eğitimde tatil uzayacak mı?

Son dakika haberi… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve eğitim gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulunuyor. Peki, "Eğitimde tatil uzayacak mı?" vatandaşların en çok merak ettiği soruyu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, "Her türlü senaryoya hazırlıklarımız var. Önümüzdeki tabloya anlık olarak bakıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdürülmesi söz konusu." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Son dakika haberi… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve eğitim gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulunuyor. Peki, "Eğitimde tatil uzayacak mı?" vatandaşların en çok merak ettiği soruyu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, "Her türlü senaryoya hazırlıklarımız var. Önümüzdeki tabloya anlık olarak bakıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdürülmesi söz konusu." dedi.

KORONA NEDENİ İLE OKULLARIN TATİLİ UZAYACAK MI?

Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var. Uzaktan eğitimin sürdürülmesi söz konusu. Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz. Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz. İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak.

"TELEVİZYONDA EĞİTİMLE..."



Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır. Televizyonda eğitimle tam bir eğitim söz konusu olmaz, bunun farkındayız fakat tedbirimizi almak zorundayız. Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak. Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak.

Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık.





UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

8 GB ücretsiz internet hakkı sağladık. Bu da yok dünyada. Uzaktan Eğitimimizin temeli televizyon. Biz herkes internet bulsun, bilgisayar bulsun, telefon bulsun... Bu varsayımsal bir şey... Kanal işini çözdük. 6 kanal aldık ve TRT ile birlikte çalışıyoruz. İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyomuz var. Çeşitli dersler çekiliyor, sanatsal, spor ve diğer dersler...

İlk kez burada ifade edeyim... İlkokul için hangi saatte hangi dersler ne şekilde olacak... Mesela pazartesi 09.00'da başlıyor Türkçe 1, 09.30'da Matematik başlıyor. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Okuldaki ve evdeki oturma saatleri aynı değil. Onun için daha kısa. 3 ayrı kanaldan 6 frekanstan bu yayın yapılıyor.

Ayrıca bir de iyileştirme programı var. Telafi imkanı var. Diyelim ki çocuk kaçırdı. Tekrarı var. Tekrarı da yazıyor. İlk okulun listesi, ortaokulun listesi, lisenin listesi hazır. (Sanal sınıflar) Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak.

Çekimler bitti, biz hazırız. Şuan pilotları yapıyoruz. 1 milyon öğrenci sisteme girdi. hepsi girdiğinde eksikliklerimiz var mı... Birtakım eksikliklerimiz var yatırımlara başladık. Çin bu konuda bizden iyi. Onlar yüz milyondan fazla kişiyi anlık olarak sağlıyor. Bizim altyapıyı güçlendirmemiz de devam ediyor. Biz Eylül'de başlattık. Eğitim sisteminin dönüşümü için yapıyoruz. Depremler oldu, oradaki çocukların da telafi eksiklikleri olmasın diye de çalışıyoruz.





"ELİMİZDE 3 ADET SINAV PAKETİ VAR"



Elimizde 3 adet sınav paketi var. Ben 5 dakika sonra hayata geçirelim desem geçirilir.

1- Yüzyüze eğitinle ilgili konuları içeren paket.

2- Okullar açıldı diyelim... Farklı bir paket ortaya çıkıyor.

3- Sınav ertelendi diyelim...'Ertelenebilir' senaryosunu söylüyoruz. Sağlık koşulları gerektirirse ertelenir. Acil ihtiyaç var denirse biz buna hazırız manasında diyorum. Ama tercihim ertelememek. Zamanında sınavı yapmak. Çocuklar buna sadece akademik olarak hazırlanmıyor. Bunların hepsini düşünüp her türlü senaryoya hazırız. Öğrencilere verdiğimiz örnek soruların sayısını iki katına çıkardık. Bizim tarafımızdan bir eksik olmaz.

LGS VE YKS ERTELENECEK Mİ?



(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı.



Uzaktan eğitim... Dünyada en iyi Çin, sonra biz geliyoruz. Bunu ulusal düzeyde yapan nadir ülkelerden biriyiz. Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor.





İŞTE EBA'NIN AYRINTILARI...

(Uzaktan Eğitim Sistemi nasıl işleyecek? EBA'ya giriş nasıl yapılacak? Kanallar nasıl bulunacak? Çekimler nasıl yapılacak) Videolar ürettik, kısmen yaydık. Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili EBA'ya ya da TV'den bunu nasıl bulacak. Kısa videolar hazırladık. Paket olarak birlikte verelim diye bir niyetimiz var. TV kanalları ile ilgili tüm ayrıntılar tüm TV'lerde haber mecralarında yer alacak. Kamu spotu gibi... TRT'nin altyapısı bizi çok rahatlattı. 6 kanal, 10 stüdyo bulmak... SD'ler nasıl yapılacak, HD'ler nasıl yapılacak... Hiç merak etmesinler. 23 Mart'a daha çok var. Bugün yarın tüm bilgilendirmeleri yapacağız. EBA TV, 3+3 kanal var.

Saat bazlı olarak ayrılıyor. Lisede biraz daha farklılık sözkonusu. Önemli olan bizim TV'lerde bu dersleri ihtiyaç duyulan konuları bizim öğretmenlerimiz gönüllü olarak yaptı. Belirli okullarda ve stüdyolarda öğretmenlerimiz çalışıyor. Test yayınları yapılıyor ve daha sonra bunu hayata geçireceğiz.

EBA altyapısının testi ile ilgili hafta sonu yapılacak. İstanbul'dan belli bir yüklemeyi yapacağız. 100 bin kişi girdi ne oluyor, 500 bin kişi girdi ne oluyor diye testlerini yapıyoruz. EBA zaten bizim çocuklarımızın bildiği bir konu. EBA'ya nasıl girilir diye bir video yaptık. Simülasyonlar yaptık. EBA şifresi nasıl alınır. Bunu aldın daha sonra ne yaparsın... Tabi bu veliler için.

Çocuklar bizim çocuklarımız. Muhakkak evde çalışma zamanı ayarlasınlar. Muhakkak bir ortam oluştursunlar ve belli saatlerde seçildi. Çocuğa destek olup. Virüs konusunda aşırı konuşmaların olmadığı ve çocukların MEB tarafından destekleneceği, telafi derslerin de olacağı... Çocukların fiziksel olarak rahatlayacağı hareketler de var. Anne babalardan beklentimiz çocuklarına biraz daha fazla destek olmaları. Bir iletişim anlamında. Öğretmenlerimiz evlerinde olsun istedik. Bu arada kendi öğrencileriyle de... 1 öğretmenin kendi sınıfını sanal olarak toplayıp ders verebilir, soru sorabilir, ders verebilir, geri bildirim verebilir. EBA'nın böyle bir altyapısı var. Bu altyapıyı henüz güçlendiriyoruz, milyonlarca insanın girebileceği şekilde güçlendiriyoruz. EBA'dan da yararlanmak mümkün. Bu sistem aynı şekilde özel okullar için de açılacak onun da buradan müjdesini vereyim.