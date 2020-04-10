Ayşe Kota gözyaşlarıyla seslendi: Ülkemizin kıymetini bilelim! Avrupa iflas etti |Video

2018'de A Haber'e verdiği mesajı milyonlarca kişi izlemişti. O röportajdan sonra fenomen olan Ayşe teyze, yine A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüsle olan başarılı mücadelesini anlatan Ayşe teyze, canlı yayında gözyaşlarını da tutamadı. Kota," Dualarım hep devletimin yanında. Başkanımız çok güzel çalışıyor. Bir kere Allah razı olsun desinler bir kere vatanı sevsinler. Bu ülkemizin kıymetini bilelim. İnsanlar yapılan iyilikleri güzellikleri bir görsünler. Kalp gözleri açık olsun artık. Bu yapılan şeyler dünyada yapılmıyor. Avrupa’da yapılmıyor. Avrupa iflas etti iflas. Yaşlılarına bakmıyor artık ölen olsun kalan sağlar bizimdir diyor. Ama burada bizim yaşlılara daha çok hizmet ediyorlar." ifadelerini kullandı.

2018'de A Haber'e verdiği mesajı milyonlarca kişi izlemişti. O röportajdan sonra fenomen olan Ayşe teyze, yine A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüsle olan başarılı mücadelesini anlatan Ayşe teyze, canlı yayında gözyaşlarını da tutamadı.

FENOMEN AYŞE TEYZE'DEN ŞEHİR HASTANELERİ ÖVGÜSÜ

Gaziosmanpaşa'da yapılan röportaj milyonlarca kişi tarafından izlenen Ayşe Kota, dünyanın içinde bulunduğu durumu ve Türkiye'nin başarısını özetledi. Kota, "Ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ne kadar güçlü bir devlet güçlü bir millet güçlü bir hükümet. Çok zor günlerden geçiyoruz ama başımızdaki Reis'imiz, Başkan'ımız bu kadar çalışmaların mükafatını şimdi demek ki alacakmış. Bu şehir hastaneleri yapılıyordu 'niye yapılıyor?' diyorlardı. Avrupa'yı bir şey sanıyorduk biz Avrupa halbuki bir hiçmiş şimdi çıktı meydana. Türkiye hem kendi milletine bakıyor hem de dünyaya yardım ediyor. Ülkemizde yaşlılarımıza değer veriyorlar. Oradaki yaşlılar huzurla ölsünler diye ikna ediyorlarmış" ifadelerini kullandı.

REİSİMİZ 'BİZ BİZE YETERİZ' DEDİ İNSANLARIMIZ YARDIMA KOŞTU

Geçilen zor dönemin ardından Türkiye'nin dünyada bir numara olacağını belirten Kota, "Çok zor günlerden geçiyoruz ama bu zor günleri atlattığımız zaman Türkiye dünyada bir numara olacak. Reisimiz 'Biz bize yeteriz' dedi bütün insanlarımız yardıma koştu. Hastaneler gördüm ne kadar güzel şehir hastaneleri. Eskiden bu virüs bizi yakalasaydı ne yapardık?. Türkiye'de insan kalmazdı. Bütün Avrupa bu duruma geldiğine göre bizler yaşıyor olmazdık. Bak yaşlı olarak evden çıkmıyoruz. Hizmetler ayağa geliyor polisler getirdi kolonyayı maskeyi." dedi.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Görevlilerden poğaça isteyen kişinin hikayesini anlatan Kota, gözyaşlarıyla "Dualarım hep devletimin yanında. Başkan'ımız çok güzel çalışıyor bir kere Allah razı olsun desinler bir kere vatanı sevsinler. Bu ülkemizin kıymetini bilelim. İnsanlar yapılan iyilikleri güzellikleri bir görsünler. Kalp gözleri açık olsun artık. Bu yapılan şeyler dünyada yapılmıyor. Avrupa'da yapılmıyor. Avrupa iflas etti iflas. Yaşlılarını bakmıyor artık ölen olsun kalan sağlar bizimdir diyor. Ama burada bizim yaşlılara daha çok hizmet ediyorlar" şeklinde konuştu.