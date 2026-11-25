İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay A Haber'de konuştu

A Haber canlı yayınına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte başlayan yeni dönemin yol haritasını anlattı. İzmir'in kronik sorunlarından kentsel dönüşüme, Körfez kirliliğinden merkezi yönetimle iş birliğine kadar birçok önemli konuyu değerlendiren Tugay, Başkan Erdoğan ve bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ayrıntılarını paylaştı. Tugay, geçmişte merkezi yönetimin İzmir için attığı bazı adımların açılan davalar nedeniyle nasıl sekteye uğradığını da açıkladı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, konuya ilişkin ayrıntıları ekranlara taşıdı.