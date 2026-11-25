Türkiye-Libya hattında tarihi ziyaret! Halife Hafter, Başkan Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geliyor
Mavi Vatan anlaşmasının Bingazi tarafından onaylanması ve Ankara'da kurulan "Tek Libya" masasının ardından Türkiye-Libya hattında peş peşe kritik gelişmeler yaşanıyor. Halife Hafter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya ilk resmî ziyaretini gerçekleştiriyor. Tarihi ziyarete ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
Doğukan HavuzEditör
Doğukan Havuz ahaberinternet@ahaber.com.tr