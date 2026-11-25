Asgari ücrette kritik süreç başlıyor! Aralık ayındaki görüşmeler öncesinde gözler zam senaryolarına çevrildi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmelere çevrildi. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Olası zam senaryoları neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen aktardı.