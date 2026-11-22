QR kodlardaki gizli tehlike! Masum görünen karekodlar ne kadar güvenli?

Hayatımızın birçok alanında kullanılan QR kodlar, pratiklik sağlarken siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Masum görünen bir karekod, kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendirerek kişisel bilgilerini tehlikeye atabiliyor. Peki, QR kodları tararken nelere dikkat edilmeli? Olası tuzaklardan nasıl korunulmalı? Dijital İletişim Danışmanı Ümit Sanlav, A Haber canlı yayınında QR kodların taşıdığı risklere ilişkin uyarılarda bulundu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Mehmet Tekin, QR kodların oluşturduğu güvenlik tehditlerini ve kullanıcıların dikkat etmesi gereken noktaları Dijital İletişim Danışmanı Ümit Sanlav ile A Haber canlı yayınında ele aldı.