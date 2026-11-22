Modern Şehirler bu hafta Erzincan'da! Can Erzincan'ın doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleri

Modern Şehirler ekibi, bu hafta Doğu Anadolu'nun dikkat çeken şehirlerinden Erzincan'a konuk oldu. Depremlerin ardından yeniden şekillenen şehir yapısı, sağlık yatırımları, tarımsal üretim ve hayvancılık alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Erzincan'da yöresel lezzetlerin de izini sürdü. Ekibimiz, meşhur Erzincan tulum peynirinin üretim aşamalarını yerinde öğrenirken kentin doğal güzelliklerinden Girlevik Şelalesi'ni de ziyaret etti. İşte tarihi, doğası ve kendine özgü lezzetleriyle Can Erzincan... A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, Modern Şehirler programı için Erzincan'dan özel görüntüleri ekranlara taşıdı.