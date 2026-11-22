Bakan Gürlek'ten açıklama! HGS icra takiplerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden vatandaşlara gönderilen icra takipleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Haksız borçlandırma ve hukuka aykırı icra takibi iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, icra mekanizmalarının kötüye kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirterek sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gerekli adımların atılacağını açıkladı. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, Bakan Gürlek'in açıklamasının ayrıntılarını canlı yayında aktardı.