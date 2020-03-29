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29.03.2020

Koronavirüsün bir sesi olsaydı insanlığa ne derdi? Bize ne anlatmak istiyor? |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs (Covid-19) salgını insanlık için ne mesaj veriyor? Eğer koronavirüsün bir sesi olsaydı bize ne anlatmak isterdi? İnsanlık neden bu musibetle karşılaştı? Detaylar atv Haber Koordinatörü Murat Gener'in sunumuyla "İşin Aslı"nın yeni bölümünde...
İşin Aslı A Haberde ortaya çıktı! İşte koronavirüs ile ilgili dikkat çeken o gerçekler... |Video "İŞİN ASLI" A HABER'DE ORTAYA ÇIKTI! İŞTE KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN O GERÇEKLER... |VİDEO

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