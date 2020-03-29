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Koronavirüsün bir sesi olsaydı insanlığa ne derdi? Bize ne anlatmak istiyor? |Video
Çin'de ortaya çıkıp dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs (Covid-19) salgını insanlık için ne mesaj veriyor? Eğer koronavirüsün bir sesi olsaydı bize ne anlatmak isterdi? İnsanlık neden bu musibetle karşılaştı? Detaylar atv Haber Koordinatörü Murat Gener'in sunumuyla "İşin Aslı"nın yeni bölümünde...
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