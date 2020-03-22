"İşin Aslı" A Haber'de ortaya çıktı! İşte koronavirüs ile ilgili dikkat çeken o gerçekler... |Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (Covid-19) ile birlikte küresel düzen tüm köklerinden sarsıldı. Dünyayı bekleyen yeni dönemde neler olacak? Dünya 'medikal savaşlar'a doğru mu gidiyor? Koronavirüsle ilgili gerçekler neler? Tüm detaylar atv Haber Koordinatörü Murat Gener'in sunumuyla "İşin Aslı"nda haftanın manşeti: Koronavirüs haberimizde...