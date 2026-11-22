ROKETSAN'ın ORKA'sı AKINCI'dan ateşlendi! Mavi Vatan savunmasında kritik adım

Türkiye'nin denizaltı savunma kabiliyetini geliştirmeye yönelik önemli bir test daha gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ORKA yeni nesil hafif sınıf torpido, ilk kez Bayraktar AKINCI TİHA'dan havadan bırakıldı. Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen testte AKINCI'nın kanadından ayrılan ORKA, belirlenen noktada başarıyla suya indi. Su üstü platformları ve hava araçlarından atılabilen ORKA, denizaltı hedeflerine angajman yeteneğiyle Mavi Vatan'ın savunmasında önemli bir kabiliyet olarak öne çıkıyor.