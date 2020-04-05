Coronavirus: Dünyanın bir türlü bitmeyen karabasanı! İŞİN ASLI - A HABER (VİDEO)

Dünyada etkisini gün geçtikçe arttıran 1 milyon 250 binden fazla kişiyi etkileyen 65 binin üzerinden insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan coronavirus İŞİN ASLI programında Murat Gener'in yorumlarıyla ele alındı. Virüs geçip gittikten sonra nasıl bir dünya olacak? İnsanları ve devletleri nasıl bir yarın bekliyor? Virüs sonrası nasıl bir Türkiye olacak? Muhalefetin tutumu nasıl karşılık bulacak? ABD ekonomisi ve sağlık sistemiyle çöküşün eşiğinde virüs sonrası nasıl bir ABD olacak? Avrupa Birliği ise dağıldı! Virüsle mücadele eden Avrupa'da birlik dağıldı, dünya bir karabasanda ve o karabasandan uyanamıyor... İşte koronavirüsle mücadele günleri ve virüs sonrası dünya düzeyinini anlatan özel haberimiz...