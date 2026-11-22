Ekranın ardındaki tehlike! Çocuklar sosyal medyada neyle karşılaşıyor?

Sosyal medya ve video platformları, çocuklar için giderek büyüyen riskleri de beraberinde getiriyor. Masum bir videoyla başlayan ekran yolculuğu, algoritmaların yönlendirdiği tehlikeli içeriklerden tehdit ve şantaja kadar uzanabiliyor. Beğeni ve izlenme uğruna hayatlarını riske atan gençlerin görüntüleri ise tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Aileler çocuklarını korumakta zorlanırken uzmanlar, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Konu, A Haber'in "Özel Dosya" haberinde ekranlara geldi.