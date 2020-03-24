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24.03.2020

Kamuda koronavirüs önlemleri! Memurlar uzaktan çalışacak! Detaylar neler? |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında özel sektörün ardından kamu kurumlarında da uzaktan esnek çalışma sistemi geliyor. Sosyal izolasyonun kritik önemde olduğu bu dönemde memurlar uzaktan nasıl çalışacak? Süreç nasıl işleyecek? Takcim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.
Memurlara esnek çalışma saati müjdesi! İsteyen uzaktan da çalışabilecek... MEMURLARA ESNEK ÇALIŞMA SAATİ MÜJDESİ! İSTEYEN UZAKTAN DA ÇALIŞABİLECEK...

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