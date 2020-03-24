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Kamuda koronavirüs önlemleri! Memurlar uzaktan çalışacak! Detaylar neler? |Video
Koronavirüsle mücadele kapsamında özel sektörün ardından kamu kurumlarında da uzaktan esnek çalışma sistemi geliyor. Sosyal izolasyonun kritik önemde olduğu bu dönemde memurlar uzaktan nasıl çalışacak? Süreç nasıl işleyecek? Takcim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.
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