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Memurlara esnek çalışma saati müjdesi! İsteyen uzaktan da çalışabilecek...

Ülkemizde milyonlarca memur farklı devlet kurumunda hizmet veriyor. Memurlar 8.30 ile 17.00 saatleri arasında çalışıyor. Özel sektörde esnek çalışma saatleri mümkün olurken, memurlarda bu durum söz konusu değil. Bu nedenle çalışma saati içinde memurların birçok işi askıda kalabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeniden yapılanan kamu personel rejimine 'esnek çalışma sistemi' geliyor. Milyonlarca memurun esnek çalışmasıyla ilgili yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslağa göre memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek. İsteyen uzaktan da çalışabilecek. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 11:33
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Memurlara esnek çalışma saati müjdesi! İsteyen uzaktan da çalışabilecek...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeniden yapılanan kamu personel rejimine 'esnek çalışma sistemi' geliyor. Milyonlarca memurun esnek çalışmasıyla ilgili yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslağa göre memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek. İsteyen uzaktan da çalışabilecek. Memurlar çalışma saati ile ilgili çalışmanın detaylarını merak ediyor. İşte memurlara sunulması muhtemel esnek çalışma saati ile ilgili çalışmanın detayları...

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Memurlara esnek çalışma saati müjdesi! İsteyen uzaktan da çalışabilecek...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeniden yapılanan kamu personel rejimine 'esnek çalışma sistemi' de geliyor. Böylece memurların değişik zaman dilimlerinde daha esnek saatlerde çalışabilmelerinin önü de açılacak.

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Memurlara esnek çalışma saati müjdesi! İsteyen uzaktan da çalışabilecek...

Yeni Asır'ın haberine göre; söz konusu esnek çalışma sisteminin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağı da hazırlandı. Üzerinde çalışmaların devam ettiği taslağa göre esnek çalışmanın amaçları şöyle sıralandı:

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Memurlara esnek çalışma saati müjdesi! İsteyen uzaktan da çalışabilecek...

■ Memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak
■ İşe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak
■ İşe geliş-gidişteki olası zaman kaybını önlemek
■ Trafik sıkışıklığını azaltmak
■ Hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak
■ İdari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek

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Memurlara esnek çalışma saati müjdesi! İsteyen uzaktan da çalışabilecek...

İSTEYEN KATILACAK
Memurların esnek çalışma saatlerini uygulanmasıyla ilgili sistem gönüllülük esasına dayanacak. Böylece memurun yazılı müracaatı olmadan esnek çalışmaya zorlanamayacağı yönetmelik taslağında hüküm altına alınıyor.