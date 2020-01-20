Memurlara esnek çalışma saati müjdesi! İsteyen uzaktan da çalışabilecek...

Ülkemizde milyonlarca memur farklı devlet kurumunda hizmet veriyor. Memurlar 8.30 ile 17.00 saatleri arasında çalışıyor. Özel sektörde esnek çalışma saatleri mümkün olurken, memurlarda bu durum söz konusu değil. Bu nedenle çalışma saati içinde memurların birçok işi askıda kalabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeniden yapılanan kamu personel rejimine 'esnek çalışma sistemi' geliyor. Milyonlarca memurun esnek çalışmasıyla ilgili yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslağa göre memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek. İsteyen uzaktan da çalışabilecek. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





