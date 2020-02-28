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28.02.2020

Son dakika haberi... Kalleş İdlib saldırısı sonrası göçmenlere Avrupa kapıları açıldı! Akın akın gidiyorlar |Video

Son dakika haberi... Esad rejiminin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik kalleş saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Türkiye bu olayın ardından Avrupa'ya kara ve deniz sınırlarından kapıları açtı.Göçmenler akın akın Avrupa'ya gidiyorlar. Fransa'ya gitmek istediğini belirten bir göçmen, "Afganistan’dan geldim. İki yıldır buradayım. Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun bize burada sahip çıktı emek erdi. Şimdi Avrupa’ya gitmek istiyorum. Bakalım Avrupa bize sahip çıkacak mı?" ifadelerini kullandı.
Göçmenlere Avrupa için kapılar açıldı! Akın akın gidiyorlar |Video GÖÇMENLERE AVRUPA İÇİN KAPILAR AÇILDI! AKIN AKIN GİDİYORLAR |VİDEO
Kapılar açıldı! Göçmenleri taşıyan ilk bot Yunanistana ulaştı! KAPILAR AÇILDI! GÖÇMENLERİ TAŞIYAN İLK BOT YUNANİSTAN'A ULAŞTI!
Son dakika: A Haber canlı yayınında açıkladı: İdlibdeki kalleş saldırıda Rusyanın parmağı olduğunu düşünüyorum |Video SON DAKİKA: A HABER CANLI YAYININDA AÇIKLADI: İDLİB'DEKİ KALLEŞ SALDIRIDA RUSYA'NIN PARMAĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM |VİDEO
Kalleş saldırı sonrası Türkiye kapıları açtı! Edirnede göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor KALLEŞ SALDIRI SONRASI TÜRKİYE KAPILARI AÇTI! EDİRNE'DE GÖÇMENLER YUNANİSTAN SINIRINA YÜRÜYOR

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