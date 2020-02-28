Son dakika haberi... Kalleş İdlib saldırısı sonrası göçmenlere Avrupa kapıları açıldı! Akın akın gidiyorlar |Video

Son dakika haberi... Esad rejiminin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik kalleş saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Türkiye bu olayın ardından Avrupa'ya kara ve deniz sınırlarından kapıları açtı.Göçmenler akın akın Avrupa'ya gidiyorlar. Fransa'ya gitmek istediğini belirten bir göçmen, "Afganistan’dan geldim. İki yıldır buradayım. Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun bize burada sahip çıktı emek erdi. Şimdi Avrupa’ya gitmek istiyorum. Bakalım Avrupa bize sahip çıkacak mı?" ifadelerini kullandı.