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Güneşin Doğduğu Yer 8. Bölüm Fragmanı
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Güneşin Doğduğu Yer 8. Bölüm Fragmanı

ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümünden yeni fragman yayınlandı: Leyla'ya tuzağı kim kurdu?

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