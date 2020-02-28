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28.02.2020
Göçmenlere Avrupa için kapılar açıldı! Akın akın gidiyorlar |Video
Esad rejiminin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik kalleş saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Türkiye, Avrupa'ya kara ve deniz sınırlarından kapıları açtı. Göçmenler akın akın Avrupa'ya gidiyorlar. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Edirne Kapıkule'de sınır hattındaki yaşananları canlı yayında aktardı.
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