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28.02.2020

Göçmenlere Avrupa için kapılar açıldı! Akın akın gidiyorlar |Video

Esad rejiminin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik kalleş saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Türkiye, Avrupa'ya kara ve deniz sınırlarından kapıları açtı. Göçmenler akın akın Avrupa'ya gidiyorlar. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Edirne Kapıkule'de sınır hattındaki yaşananları canlı yayında aktardı.
Kalleş saldırı sonrası Türkiye kapıları açtı! Edirnede göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor KALLEŞ SALDIRI SONRASI TÜRKİYE KAPILARI AÇTI! EDİRNE'DE GÖÇMENLER YUNANİSTAN SINIRINA YÜRÜYOR
Kalleş saldırı sonrası Türkiye kapıları açtı! Edirnede göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor KALLEŞ SALDIRI SONRASI TÜRKİYE KAPILARI AÇTI! EDİRNE'DE GÖÇMENLER YUNANİSTAN SINIRINA YÜRÜYOR

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