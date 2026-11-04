Depremzedelere dev müjde! Afet konutlarında peşin ödemeye yüzde 48 indirim

6 Şubat asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde inşa edilen kalıcı afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlara tarihi bir ödeme kolaylığı sağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, borcunu peşin ödeyen vatandaşlara konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında dev indirim uygulanacak. 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak bu büyük müjdenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Türel Malatya'dan aktardı.