ABD seçimi piyasaları nasıl etkileyecek? Kritik eşik aşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ara seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte küresel piyasalarda belirgin bir iyimserlik dalgası yaşanıyor. Borsa İstanbul'dan değerli metallere kadar varlık fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü eğilimi ve yeni dönemin getireceklerini değerlendiren Ekonomist Tonguç Erbaş, kritik eşiğin aşılmasıyla birlikte piyasaların rahatladığını, dolar ve faizlerdeki geri çekilmenin riskli varlıkları desteklediğini vurgulayarak Borsa İstanbul'da da kademeli toparlanmanın devam edebileceğini ifade etti.