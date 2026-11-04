-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
ABD seçimi piyasaları nasıl etkileyecek? Kritik eşik aşıldı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ABD seçimi piyasaları nasıl etkileyecek? Kritik eşik aşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ara seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte küresel piyasalarda belirgin bir iyimserlik dalgası yaşanıyor. Borsa İstanbul'dan değerli metallere kadar varlık fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü eğilimi ve yeni dönemin getireceklerini değerlendiren Ekonomist Tonguç Erbaş, kritik eşiğin aşılmasıyla birlikte piyasaların rahatladığını, dolar ve faizlerdeki geri çekilmenin riskli varlıkları desteklediğini vurgulayarak Borsa İstanbul'da da kademeli toparlanmanın devam edebileceğini ifade etti.

ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu! El-Sayed tarihe geçti
Sonraki Video
ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu! El-Sayed tarihe geçti
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar