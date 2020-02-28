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28.02.2020

Son dakika: A Haber canlı yayınında açıkladı: İdlib'deki kalleş saldırıda Rusya'nın parmağı olduğunu düşünüyorum |Video

Son dakika haberi... Beşar Esad rejiminin İdlib'deki kalleş saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Rusya da İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada "Türk birliklerinin olduğu bölgeye saldırı düzenlemedik" ifadeleri yer aldı. A Haber canlı yayınında Rusya'nın açıklamasını değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı İmbat Muğlu, "33 tane şehidimizin ve geri kalan yaralı kardeşlerimizin hepsinin kanında Rus parmağının olduğunu düşünüyorum. O sahanın tamamı Rusya'ya ait. Orada uçan kuştan haberi olan Rusya'nın rejimin uçağının kalkmasından haberi olmuyor mu? Atılan füzeden haberi olmuyor mu? Saldırı sonrası yapılan açıklama düşündürücü ve talihsiz bir açıklamadır." diyerek tepki gösterdi.

Beşar Esad rejiminin İdlib'deki kalleş saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Rusya da İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada "Türk birliklerinin olduğu bölgeye saldırı düzenlemedik" ifadeleri yer aldı. Güvenlik ve Terör Uzmanı İmbat Muğlu, A Haber canlı yayınında Rusya'nın açıklamasını değerlendirdi.

"RUSYA'NIN PARMAĞI VAR"

Muğlu, Rusya'nın açıklamasının düşündürücü ve talihsiz olduğunu belirterek, "O bölge uçan kuştan haberi olan bir Rusya'nın böyle bir olayda benim haberim yokmuş demesi düşündürücü ve talihsiz bir açıklamadır. Rusya 'bizim bu olaydan haberimiz yok rejimin böyle bir hareket yaptığından haberimiz yok' demesinden birkaç dakika önce de şu açıklamayı yapmıştı: 'Türkitye Serakib'deki varlığında bize bilgi vermedi'. Rusya'nın bunu söyleyecek kadar talihsiz, yalan yanlış bilgi verdiği ortada. 33 tane şehidimizin ve geri kalan yaralı kardeşlerimizin hepsinin kanında Rus parmağının olduğunu düşünüyorum. O sahanın tamamı Rusya'ya ait. Orada uçan kuştan haberi olan Rusya'nın rejimin uçağının kalkmasından haberi olmuyor mu? Atılan füzeden haberi olmuyor mu? Birebir Rus uçağı ile vurmamıştır. Esad'ın kullanmış olduğu tanklar uçaklar atılan her mermi yüzde 99'u Rus menşei silahlar. Rusya'nın kendi pilotu yapmamıştır ama Rusya, Türkiye ile karşı karşıya kalmamak için vekil tayin etmiştir." ifadelerini kullandı.

Rusyadan İdlibdeki kalleş saldırı sonrası ilk açıklama |Video RUSYA'DAN İDLİB'DEKİ KALLEŞ SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA |VİDEO
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