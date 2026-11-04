Sayıştay raporuyla belgelendi: İstanbul'un su parası İBB'nin açığına gitti! İSKİ'yi faizsiz kredi kasasına çevirmişler

Sayıştay’ın 2025 denetim raporları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), kentin su ve kanalizasyon idaresi olan İSKİ’yi adeta faizsiz bir kredi kasasına dönüştürdüğünü tescilledi. İBB Meclisi’nin onayı alınmaksızın Başkanlık makamının kararıyla İSKİ kasasından İBB'ye aktarılan 17 milyar liralık devasa borç nedeniyle mega kentin hayati projeleri ödeneksizlikten durma noktasına geldi. Kurumun gelir elde etmesi gereken yılı devasa bir açıkla kapatmasına yol açan skandalın ayrıntılarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.