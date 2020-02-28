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28.02.2020

Son dakika haberi... Kalleş İdlib saldırısı sonrası Adana İncirlik Üssü’nde hareketlilik |Video

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim unsurlarının kalleş hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. Hain saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi sürdürülen operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildiği açıklandı. Öte yandan kalleş saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi. İşte o görüntüler...
Son dakika: İdlibdeki hain saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi SON DAKİKA: İDLİB'DEKİ HAİN SALDIRI SONRASI İNCİRLİK ÜSSÜ HAREKETLENDİ
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan flaş İdlib açıklaması ve Rusyaya yalanlama SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI VE RUSYA'YA YALANLAMA
Son dakika: Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor SON DAKİKA: TÜRKİYE KAHRAMANLARINA AĞLIYOR! İDLİB ŞEHİTLERİNİN KİMLİKLERİ VE MEMLEKETLERİ BELLİ OLUYOR
BM’den İdlib çağrısı: Derhal ateşkes ilan edilmeli BM'DEN İDLİB ÇAĞRISI: DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan flaş İdlib açıklaması: Kanlı eller kırılana kadar devam edilecektir |Video SON DAKİKA HABERİ... MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI: KANLI ELLER KIRILANA KADAR DEVAM EDİLECEKTİR |VİDEO
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan flaş İdlib açıklaması: 200ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı |Video SON DAKİKA HABERİ... MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI: 200'Ü AŞKIN REJİM HEDEFİ AĞIR ATEŞ ALTINA ALINDI |VİDEO
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