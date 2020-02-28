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28.02.2020
Son dakika haberi... Kalleş İdlib saldırısı sonrası Adana İncirlik Üssü’nde hareketlilik |Video
Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim unsurlarının kalleş hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. Hain saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi sürdürülen operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildiği açıklandı. Öte yandan kalleş saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi. İşte o görüntüler...
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