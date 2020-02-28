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28.02.2020
Son dakika haberi... NATO olağanüstü toplanıyor! Toplantıda neler konuşulacak? |Video
Son dakika haberi... NATO, 33 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak. NATO toplantısında neler konuşulacak? A Haber muhabiri Gizem Adal, Paris'ten konu ile ilgili detayları aktardı.
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