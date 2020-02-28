28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.02.2020

Son dakika haberi... NATO olağanüstü toplanıyor! Toplantıda neler konuşulacak? |Video

Son dakika haberi... NATO, 33 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak. NATO toplantısında neler konuşulacak? A Haber muhabiri Gizem Adal, Paris'ten konu ile ilgili detayları aktardı.
Son dakika: NATO İdlibdeki kalleş saldırı sonrası Türkiyenin talebi üzerine olağanüstü toplanacak SON DAKİKA: NATO İDLİB'DEKİ KALLEŞ SALDIRI SONRASI TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
Son dakika haberi... NATOnun 4. ve 5. maddeleri neler? NATO neden 4. madde başlığı altında toplanıyor? |Video SON DAKİKA HABERİ... NATO'NUN 4. VE 5. MADDELERİ NELER? NATO NEDEN 4. MADDE BAŞLIĞI ALTINDA TOPLANIYOR? |VİDEO
Son dakika haberi İdlib saldırısı sonrası NATO olağanüstü toplanma kararı aldı |Video SON DAKİKA HABERİ İDLİB SALDIRISI SONRASI NATO OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI ALDI |VİDEO
BM’den İdlib çağrısı: Derhal ateşkes ilan edilmeli BM'DEN İDLİB ÇAĞRISI: DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ
İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Rejim askerleri ateş altına alındı İDLİB OPERASYONUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER! REJİM ASKERLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kalleş İdlib saldırısı sonrası İncirlik Üssü’nde hareketlilik
Kalleş İdlib saldırısı sonrası İncirlik Üssü’nde hareketlilik
Kanlı eller kırılana kadar devam edilecektir
Kanlı eller kırılana kadar devam edilecektir
TSK'dan İdlib’e komando sevkiyatı
TSK'dan İdlib’e komando sevkiyatı
Bakan Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması
Bakan Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması
İdlib'deki kalleş saldırı ABD'de nasıl yankılandı?
İdlib'deki kalleş saldırı ABD'de nasıl yankılandı?
NATO toplantısında neler konuşulacak?
NATO toplantısında neler konuşulacak?
İdlib'den yeni görüntü! TSK yerle bir etti
İdlib'den yeni görüntü! TSK yerle bir etti
NATO'nun 4. ve 5. maddeleri neler?
NATO'nun 4. ve 5. maddeleri neler?
Katil Esad'ın alçak saldırısı! İşte saat saat yaşananlar
Katil Esad'ın alçak saldırısı! İşte saat saat yaşananlar
NATO olağanüstü toplanma kararı aldı
NATO olağanüstü toplanma kararı aldı
Saldırı sonrası Rusya'nın açıklaması düşündürücü!
Saldırı sonrası Rusya'nın açıklaması düşündürücü!
Bakan Akar İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti
Bakan Akar İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti
Daha Fazla Video Göster