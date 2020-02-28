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Son dakika: İdlib'deki hain saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi
Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim unsurlarının kalleş hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. Hain saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi sürdürülen operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildiği açıklandı. Öte yandan kalleş saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 28.02.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 12:26
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