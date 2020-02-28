28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Son dakika: İdlib'deki hain saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim unsurlarının kalleş hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. Hain saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi sürdürülen operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildiği açıklandı. Öte yandan kalleş saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.02.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 12:26
  • 1
  • 6
Son dakika: İdlib'deki hain saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde de hareketli anlar yaşanıyor.

  • 2
  • 6
Son dakika: İdlib'deki hain saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi

Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı.

  • 3
  • 6
Son dakika: İdlib'deki hain saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi

Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 6
Son dakika: İdlib'deki hain saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 6
Son dakika: İdlib'deki hain saldırı sonrası İncirlik Üssü hareketlendi

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN