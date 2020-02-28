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BM’den İdlib çağrısı: Derhal ateşkes ilan edilmeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
BM’DEN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, 'de çağrısını yineledi ve “''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Guterres, 'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve ''düzinelerce'' Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini bildirdi.

ENDİŞE VERİCİ

"'de derhal ilan edilmesi gerektiğini" yineleyen Guterres, artan askeri gerginliğin siviller için teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu belirtti.

"RİSK VAR"

Guterres, ''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var.'' değerlendirmesinde bulundu.

SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti.

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