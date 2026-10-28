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Korumalar, berber ve belediye çalışanı! Sarıgül soruşturmasında yeni gözaltılar
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Korumalar, berber ve belediye çalışanı! Sarıgül soruşturmasında yeni gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül soruşturmasında, cinsel saldırı iddiaları kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre şüpheliler arasında Şişli Belediyesi'nde lise kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S., Sarıgül'ün 2 yakın koruması, Ankara'daki berberi, istismar iddialarında adı geçen iki kardeş ve bir temizlik görevlisi bulunuyor.

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