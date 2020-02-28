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28.02.2020

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması: 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı." dedi. Ayrıca Akar, "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir." dedi. Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı." dedi.

Akar, "Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Hulusi Akar, "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

BAKAN AKAR'DAN RUSYA'YA FLAŞ YALANLAMA

Ayrıca Akar, "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir." dedi.

Bakan Akar, "İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur." şeklinde konuştu.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, "Bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun bulunmadığını belirtmek isterim." bilgisini paylaştı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan flaş İdlib açıklaması: 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI: 309 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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